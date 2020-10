Serviço de rede esgoto da prefeitura abre cratera em propriedade particular e vira assunto da campanha eleitoral

“Só quero que a prefeitura conserte o que destruiu em nossa propriedade”, diz mulher que se tornou alvo de polêmica entre Neri e Duarte na campanha

Uma moradora do bairro Ayrton Senna se tornou personagem da campanha eleitoral para a prefeitura de Rio Branco. Tudo por conta de uma denúncia veiculada no programa eleitoral do candidato Roberto Duarte (MDB) fazendo duras críticas à prefeitura de Rio Branco por conta de buracos em sua propriedade, resultado de um serviço mal executado pelo município.

Os advogados da prefeita Socorro Neri, candidata á reeleição pelo PSB, não gostaram da abordagem dada por Duarte ao caso e pediram direito de resposta e a ação está sendo analisada pela justiça eleitoral.

O ac24horas foi até a propriedade entender de fato a história e quem é a personagem, cuja reclamação virou disputa na justiça eleitoral.

Encontramos Giuliane Lopes, ao lado do esposo, Franks Antônio Lopes no local da reclamação. O casal vive, principalmente, da atividade de retirar e comercializar areia da margem do Rio Branco. A propriedade onde funciona o areal é um patrimônio da família de Antônio. Foi adquirido pelo avô na década de 1930.

O casal conta que alguns anos atrás, a prefeitura, durante o primeiro mandato do ex-prefeito Marcus Alexandre, foi procurado com a proposta para que fosse permitido o município fazer um “braço” da rede de esgoto por dentro da propriedade. O objetivo era evitar as constantes alagações em outras áreas do bairro. A prefeitura teria garantido que a obra seria segura.

“Isso aqui foi uma gentileza que nós fizemos para ajudar os moradores do bairro. Como alagava as casas, no fim de sua primeira gestão, o prefeito Marcus Alexandre veio aqui e pediu para fazer a obra. Eu perguntei e disseram que era seguro. Isso aqui era do meu avô. Aqui não tinha nenhuma tubulação, era uma área de terra que estávamos valorizando. Nos prometeram um laudo de segurança, mas nunca nos deram”, afirma o casal.

Acontece que na tarde do dia 28 de novembro do ano passado, após uma forte chuva, o casal ouviu um barulho muito forte. Ao chegarem no local onde foi feita a obra se depararam com uma imensa cratera.

“Quando a gente chegou aqui, como tem o vídeo pra provar, o buraco já tava enorme. Nós perdemos mais de 300 metros de areia do nosso depósito”, diz Giuliane.

A partir daí, o casal começa, sem sucesso até agora, a tentar fazer com que a prefeitura recupere o dano que provocou.

“No outro dia, eu falei com a prefeita por WhatsApp junto com o presidente do bairro. Ela prometeu que uma equipe viria na segunda-feira. Realmente veio. Prometeram que no verão, no mais tardar em junho, iriam resolver o problema, nós já estamos chegando em outro inverno, já vai completar um ano e nada fizeram. Pelo contrário, a cratera só aumenta”, afirma Giuliane, que se mostra indignada”.

Ela conta que representantes da prefeitura estiveram no mês passado no local e teriam afirmado que o município não tem dinheiro para fazer a obra no momento.

“No último dia 15 de setembro, o Marcos Vinicius (SEINFRA) veio aqui, junto com outra pessoa que se identificou como presidente da Emurb, e disse que o caso estava em análise porque a prefeitura não tem dinheiro. Ora, eles entraram na nossa terra, colocaram tubulação, não deram os laudos que prometeram e agora vem dizer que não tem recurso? A gente só quer que eles resolvam o que destruíram. Só queremos que fique uma terra que possa construir e comercializar, já que com um buraco desses a terra não tem nenhum valor”, afirma.

Na verdade, são dois enormes buracos que devem ter pelo menos 50 metros de extensão. Um deles, a erosão está se aproximando de uma residência. Com a chegada do período de chuvas, há a preocupação de que possa acontecer uma tragédia.

O ac24horas procurou a prefeitura de Rio Branco. Por meio de nota, a assessoria explicou que reconhece o problema e que aguarda a chegada de tubos para realizar o reparo.

Leia a nota:

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), esclarece que aguarda a chegada de tubos armcos (de alta vazão) para serem instalados no final da Rua João Amâncio, localizado na região da Baixada da Sobral. De acordo com o secretário adjunto da pasta, Marcos Vinicius de Oliveira, os tubos que foram instaladas no local são menores e na região também existe um areal com movimentação frequente de caminhões pesados que contribuíram para que a estrutura rompesse. “Nós já vistoriamos a região, conversamos com o proprietário do terreno, fizemos o levantamento do orçamento e aguardamos a chegada do material que não tem em Rio Branco, para a substituição”.