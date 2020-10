Uma passada de pano nos programas dos candidatos a prefeito de Rio Branco é fácil perceber que os nanicos Jarbas Soster (AVANTE) e Jamyl Asfury (PSC) estão rugindo como leão. Ontem à noite, por exemplo, Jarbas levou cerca de mil pessoas para a inauguração do comitê de campanha na avenida Ceará como mostra reportagem do ac24horas. O foco dele e do Jamyl é a cidade, seus graves problemas e soluções. Soster vem sugerindo ideias que podem gerar renda e emprego mudando a realidade econômica de milhares de pessoas na capital. O partido pode até ser nanico, mas as propostas não. Nas pesquisas de opinião pública, os dois aparecem no fim da fila, porém, ainda faltam mais de 30 dias para as eleições. Se o eleitor sofre realmente a influência dos programas eleitorais, é fato que em futuros recortes aparecerão melhor posicionados. Vale ressaltar que a prefeita Socorro Neri já é prefeita e tem o apoio do governador Gladson Cameli; Minoru Kinpara é ancorado no vice governador e na deputada federal Mara Rocha; Tião Bocalom é estacionado nos senadores Petecão e Mailza Gomes e Roberto Duarte dispensa apresentações porque é candidato pelo maior partido do Acre. Jarbas e Jamyl caminham no próprio esforço e nada mais.

A carta da senadora Mailza

A senadora Mailza Gomes, presidente estadual do PROGRESSISTAS, enviou carta ao vereador Joelson Pontes, de Brasiléia, se desculpando pelos rumos que a comissão provisória do partido tomou nesta eleição. Pontes, que é o detentor dos votos, foi alijado do processo por uma decisão que jogou fora a chance de eleger o vice prefeito em favor de manter cargos comissionados, ou seja, o partido cresce feito rabo de cavalo. Segundo a “missiva” (como diz o Evandro Cordeiro), ela teria sido mal orientada pelos negociadores políticos. Quanto à Joelson, diante da decisão equivocada, preferiu não sair candidato a vereador e manter a posição em favor do MDB. Na carta, Mailza informa também que acompanha Joelson.

Bancada federal X Gladson Cameli

Pode se dizer que na eleição para prefeito de Rio Branco a bancada federal eleita em 2018 juntamente com o governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTAS) e o vice, Major Rocha (PSL) está verdadeiramente dividida. Dos três senadores, por exemplo, nenhum deles apoia Socorro Neri (PSB), dos deputados federais Alan Rick (DEM), Vanda Milani (SOLIDARIEDADE) e Jesus Sérgio (PDT) optaram em seguir o governador no apoio a candidata do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. O restante seguiu os seus partidos.

Então o diabo O levou para uma montanha bem alta e disse: “Todos os reinos desse mundo te darei se prostrado me adorares”. (o diabo tentando Jesus, o Filho de Deus, no deserto. Segundo os evangelhos, Jesus recusou, muito embora muitos de seus seguidores não recusem).

. Os reinos deste mundo foram entregues ao capeta; por isso está do jeito que está!

. Ainda bem que ele, o capeta, é mentiroso.

. O que isso tem a ver com poder, política e eleição…?

. Tudo!

. Nunca se mente tanto como em uma eleição.

. Diz o Raimundo que é “mentira do bem, inofensiva, não faz mal”.

. Já pensou se fizesse?!

. Porém, tem gente falando a verdade.

. E como tem!

. Se os eleitores podem gravar candidatos os candidatos também podem gravar os eleitores; já roda nos grupos várias prints e gravações de votantes pedindo telha, tijolo, areia, brita, sacolão, medicamentos, cirurgia, passagens e parcela atrasada da motocicleta etc.

. De acordo com o STF não existe abuso de poder religioso em pedir votos dos irmãos da igreja, que não é corrupção.

. Só será corrupção se o candidato-irmão fizer qualquer tipo de doação para os fiéis em troca de votos.

. Pode entregar o dízimo e as ofertas, mas sem levar os votos.

. Deus tá vendo!

. Bom dia!