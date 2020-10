Prefeituraveis assinam termo de compromisso por eleições limpas

O deputado federal Alan Rick, acompanhado do presidente do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), Francineudo Costa, reuniu-se na tarde de terça-feira, 13, com o Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes Pontes para tratar de dois temas importantes para a educação profissionalizante do Acre: a dilação de prazo das obras de reforma e ampliação das escolas técnicas Maria Moreira da Rocha (Saúde), em Rio Branco, e a João de Deus (Serviços), em Plácido de Castro.

“Essas obras vêm se arrastando desde a gestão passada, mas agora já estamos encerrando o processo licitatório, pronto para iniciar ainda esse ano”, disse Francineudo.

Relacionado

“O presidente Marcelo Ponte, mais uma vez atendeu nossa solicitação e estará acompanhando, junto com sua equipe, a execução dessas obras. Agradeço o olhar carinhoso do IEPTEC para com a Educação do Acre”, finalizou Alan Rick.

Recursos para o interior

Ainda no FNDE, o Deputado recebeu mais boas notícias sobre obras na área da Educação no Acre, que incluem a liberação, com o apoio do seu mandato, de R$ 283.165,06, para as obras da Creche Sorriso em Acrelândia, R$ 163.864,06 para continuidade das obras da creche Dona Bela no Bujari, R$ 81.932,03 para as obras da Escola de Educação Infantil Tipo 1, Rodovia AC 40, Zona Urbana, 02 – Bairro Antônio Ramiro, em Plácido de Castro, além de R$ 61.449,02 para continuidade das obras da Creche Cidade do Povo, em Rio Branco. (Assessoria)