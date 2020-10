Palácio é iluminado em tom rosa para marcar campanha contra câncer de mama

O deputado federal Alan Rick (DEM), acompanhado do governador Gladson Cameli, do secretário estadual de Educação, professor Mauro Sérgio Cruz, e do presidente do IEPTEC Francineudo Costa, esteve reunido na manhã desta quarta-feira, 14, em Brasília, com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para apresentação do novo modelo das escolas indígenas e escolas rurais Tipo I e Tipo II, adequado à realidade dos alunos no ambiente rural e indígena.

Segundo Alan Rick, a reunião com Ribeiro foi a continuação da importante agenda pró-educação que vem realizando com o secretário Mauro Sérgio e sua equipe por toda esta semana em Brasília.

“Saímos de lá animados, uma vez que o Ministro Milton Ribeiro já se comprometeu, a priori, em apoiar o projeto de implantação da nossa escola indígena em parceria com a secretaria estadual de Educação”, destaca Alan Rick

Essa agenda, lembra o parlamentar acreano, é continuidade da parceria com a secretária estadual de Educação e com professor Mauro Sérgio. “Ontem estivemos no FNDE, onde o presidente Marcelo Ponte demonstrou mais uma vez seu apoio ao nosso trabalho ao se colocar amplamente à disposição para nos ajudar a executar o projeto. E hoje, com a presença do governador Gladson Cameli, o ministro Milton Ribeiro se comprometeu em apoiar, inicialmente, pelo menos um dos cinco projetos apresentados. Com isso o MEC vai abraçar a construção dessa primeira escola indígena padrão e acreditamos que é só o começo”, esclarece o deputado.

O secretário Mário Sérgio Cruz também saiu animado da conversa com o ministro Milton Ribeiro.

“Tivemos uma reunião muito produtiva com apoio deputado Alan Rick e parte da bancada federal do Acre. Apresentamos os projetos educacionais do Estado do Acre, sobretudo das escolas indígenas, o ministro foi muito receptivo”, informa.

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO

Na mesma reunião Alan Rick, Gladson Cameli e Mauro Sérgio entregaram ao ministro o projeto de implantação do Instituto Superior de Educação do Acre.

“Acreditamos que esse Instituto irá revolucionar a educação acreana, iniciando com a formação docente dos professores que precisamos para a nossa rede, sobretudo para nossas escolas indígenas e rurais e, no futuro, pode ser ampliado para uma faculdade estadual com outros cursos voltados para área de saúde, por exemplo, como defende nosso deputado Alan”, esclarecer Mauro Sérgio.

REVALIDA

O deputado Alan Rick também solicitou ao ministro Ribeiro que promova, a partir do ano que vem, as duas etapas do Revalida conforme estabelece a lei 13.959/2019. O projeto é texto do deputado, construído junto com o MEC e já sancionado pelo presidente Bolsonaro.

“Reiteramos ao ministro a necessidade do Revalida ocorrer duas vezes por ano e, inclusive, se houver falta de orçamento, me coloquei à disposição junto ao relator do Orçamento Geral da União, Senador Márcio Bittar para que consigamos os recursos necessários para que o Revalida ocorra duas vezes por ano”, defende Alan Rick

Para o parlamentar, a implantação do Instituto Superior de Educação Estadual e futura Faculdade Estadual, pode ajudar nesse processo.

“Apresentei ao ministro a proposta de fazer o Revalida pelas faculdades estaduais. O ministro é favorável à proposta, pois entende que é preciso descentralizar o Revalida. Vamos seguir trabalhando para que o processo ocorra o mais rápido possível “, finaliza Alan Rick.