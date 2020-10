Na OAB/AC, Bocalom esbanja simpatia e carinho com adversários enquanto Minoru e Socorro ficam isolados

A agenda conjunta cumprida pelos sete candidatos a prefeito de Rio Branco na manhã desta quarta-feira, 14, para assinar o termo de compromisso elaborado pela Ordem dos Advogados do Brasil no Acre (OAB/AC), que tratava de eleições limpas e também sobre acessibilidade, foi marcada por uma movimentação nos bastidores foram de comum. Isso porque foi a segunda vez que todos os prefeituráveis estiveram frente a frente após o início da campanha.

Mesmo faltando 31 dias para a eleição, diferente de pleitos anteriores os candidatos estavam com o semblante mais leve, mais sorridentes, gesto evidenciado por Tião Bocalom (Progressistas) que fez questão de abraçar adversários e conversar com todos os presentes. Outro também que foi solicito aos abraços foi Roberto Duarte (MDB), que cumprimentou a todos também, seguido pelo candidato do PSC, Jamyl Asfury. Jarbas Soster, do Avante, também estava muito comunicativo.

Os candidatos Minoru Kinpara (PSDB) e Socorro Neri (PSB) chegaram ao local do evento e foram mais comedidos com as ações de simpatia. Cumprimentaram alguns presentes e ficaram sentados separadamente, vendo a movimentação, ao lado de assessores.

Último a chegar OAB, o petista Daniel Zen (PT) também foi sorrisos e abraços e ainda foi alvo de uma piada do candidato Roberto Duarte durante a assinatura do termo. “Poxa, Zen, a estrela vermelha desbotou”, brincou o emedebista. Zen levou na brincadeira e soltou uma sonora gargalhada.

Fotos: ac24horas.com/Sérgio Vale