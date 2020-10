Moradores de Tarauacá terão unidade da Defensoria Pública a partir desta quinta-feira

Após ser oficialmente aberta, no dia 27 de setembro passado, a campanha eleitoral não apresentou grandes novidades em Xapuri com relação ao que candidatos e partidos já vinham fazendo na chamada pré-campanha das eleições deste ano.

Até o fim da semana passada, a única exceção, em termos de evento político de maior relevância, havia sido a inauguração do comitê de campanha do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), do candidato Carlos Venícius.

Nesta semana, o pontapé inicial finalmente foi dado para a disputa eleitoral que até o momento tem sido morna e resumida às visitas de candidatos a eleitores numa cidade acostumada com eleições acirradas do começo ao fim das campanhas.

Esta terça-feira, 13, foi o dia escolhido pelos militantes do PT para a inauguração do comitê central da Frente Popular de Xapuri, também composta por PSB, da candidata a vice-prefeita Maria Auxiliadora, e pelo PCdoB.

O evento dos partidos da aliança de esquerda foi marcado por um “bandeiraço”, realizado em frente ao comitê, localizado na rua Coronel Brandão, em frente à praça Getúlio Vargas, com a presença do candidato à reeleição Bira Vasconcelos.

Nesta quarta-feira, 14, será a vez da candidata do Progressistas (PP), Carla Mendonça, inaugurar o seu comitê de campanha com a presença de militantes e candidatos a vereador do Democratas (Dem), que compõe a chapa Renovar Xapuri.

Na quinta-feira, 15, o evento de destaque será novamente do MDB, que vai realizar a caminhada “Outubro Rosa”, às 15 horas, em referência à campanha de prevenção ao câncer de mama e do colo do útero, com a presença do deputado federal Flaviano Melo.

Por fim, na sexta-feira, 16, o PSD, do candidato Gessi Capelão também realizará uma caminhada pelas ruas do centro da cidade, com a presença do senador Sérgio Petecão, que ainda inaugurará o comitê de campanha do partido.