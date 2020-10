Longo assume Comissão de Defesa do Consumidor e diz que há muita reclamação dos bancos

A agenda dos sete candidatos à Prefeitura de Rio Branco para esta quarta-feira, 14, tem compromissos como: assinatura do Termo de Compromisso Público: Eleições Limpas 2020 na OAB, gravação de programas eleitorais, bandeiraço, caminhadas, reunião com apoiadores e empresários.

O candidato do Partido dos Trabalhadores, Daniel Zen, visita o comércio de Rio Branco ao longo do dia e cumpre agenda na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com assinatura do Termo de Compromisso Público: Eleições Limpas 2020. Encerra o dia com reunião com candidatos a vereadores.

O policial federal e pastor Jamyl Asfury, inicia o dia visitando empresas e às 9 horas assina termo de compromisso na OAB. A tarde continua com visitas nas empresas, e encerra o dia com reunião no bairro Caladinho.

Já o candidato do PSDB à Prefeitura de Rio Branco, Minoru Kinpara, se reúne com apoiadores e realiza assinatura do Termo de Compromisso Eleições Municipais 2020, na OAB. A tarde realiza reunião interna com apoiadores, e encerra o dia com reunião no bairro Apolônio Sales e no bairro Alto Alegre.

O candidato do MDB, Roberto Duarte, pela manhã, grava material de campanha e se reunirá em empresas, participa de solenidade de Assinatura do Termo de Compromisso com Campanhas Eleitorais Acessíveis na OAB, sessão da Aleac e se reúne com apoiadores de candidatos a vereador. A tarde tem caminhada no bairro Boa Vista, e logo depois visita indústrias e encerra o dia com agenda com apoiadores.

A prefeita Socorro Neri participa de Encontro com funcionários de supermercado do 2º Distrito, e logo depois deverá participar da solenidade de assinatura do Termo de Compromisso com Campanhas Eleitorais Acessíveis – Eleições Limpas 2020 – no Auditório da OAB. A tarde continua em reunião institucional e de gestão, e encerra a agenda se reunindo com agentes de Saúde e Endemias, e com líderes comunitários.

O candidato do Progressistas à Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom se reúne com empresários, realiza bandeiraço, faz caminhada no bairro Calafate e participa da solenidade de assinatura do Termo de Compromisso com Campanhas Eleitorais Acessíveis – Eleições Limpas 2020 no Auditório da OAB. A tarde se reúne com empresários, realiza bandeiraço, faz caminhada no bairro Estação Experimental, e encerra o dia com reuniões com lideranças na Vila Acre e Estação Experimental.

O candidato do Avante, Jarbas Soster, participa do ato de solenidade na OAB. À tarde visita lideranças do João Eduardo, e depois realiza caminhada em Sobral e encerra o dia com um adesivaço no Canal da Maternidade.