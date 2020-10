Internautas contratados para ofender candidatos na internet serão investigados pela PF

O ac24horas irá realizar uma sabatina com os 7 (sete) candidatos a prefeito na cidade de Rio Branco. Na manhã desta segunda-feira, dia 12, representantes dos candidatos participaram de uma reunião com o editor-chefe do jornal, Marcos Venicios, para definir as regras da sabatina que vai ocorrer do dia 26 de outubro ao dia 1º de novembro. Foi elaborada uma Ata de Reunião, assinada por todos os partidos, que será entregue ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC).

Os candidatos serão sabatinados individualmente, em dias distintos da semana. A sabatina será transmitida sempre ao vivo nas páginas do Facebook, YouTube e Instagram do ac24horas, sempre a partir das 19h30. Na ocasião, houve ainda o sorteio que definiu a sequência da sabatina por candidato, que responderão perguntas de jornalistas internautas.

A sabatina irá focar nas propostas e plano de governo do referido candidato sabatinado. Haverá também perguntas de tema livre, embasadas em materiais publicados nos últimos dias pelo jornal ac24horas. Ataques pessoais e à honra dos adversários serão analisados pelo setor jurídico do ac24horas e facultado possível pedido de direito de resposta.

Cada sabatina terá no máximo 50 minutos de duração. Nos primeiros 5 minutos, após a apresentação do mediador do jornal, o candidato apresentará suas propostas. Nos 40 minutos seguintes, ele será entrevistado pelos jornalistas e, também, responderá a perguntas previamente enviadas por internautas à redação do jornal, que as selecionará.

Os entrevistadores são os jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge (Blog do Crica), Astério Moreira (Coluna do Astério) e o jornalista Leônidas Badaró e será medida pelo editor-chefe do ac24horas, Marcos Venicios.

Participaram da reunião Fernando dos Anjos – representando o candidato Jarbas Soster (Avante); Alisson Jardim – representando o candidato Daniel Zen (PT); Thiago Higino – representando a candidata Socorro Neri (PSB); Ailton Oliveira – representando o candidato Jamyl Asfury (PSC); Freud Antunes – representando o candidato Tião Bocalom (PP), Mário Paiva, representando o candidato Minoru Kinpara (PSDB) e Daniele Carlos – representando o candidato Roberto Duarte (PSDB).

Sequência da sabatina por candidato:

Dia 26 de outubro (segunda-feira) – candidato sorteado: Roberto Duarte (MDB)

Dia 27 de outubro (terça-feira) – candidato Minoru Kinpara (PSDB)

Dia 28 de outubro (quarta-feira) – candidata Socorro Neri (PSB)

Dia 29 de outubro (quinta-feira) – candidato Jamyl Asfury (PSC)

Dia 30 de outubro (sexta-feira) – candidato Jarbas Soster (Avante)

Dia 31 de outubro (sábado) – candidato Tião Bocalom (PP)

Dia 1º de novembro (domingo) – candidato Daniel Zen (PT)

VEJA O VÍDEO: