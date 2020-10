Gefron completa um ano com saldo positivo no Acre, diz governo

Criado em setembro do ano passado, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) completa um ano de atuação. O objetivo do grupo é atuar no combate ao crime e policiamento nas áreas e fronteira de forma diferenciada, atuando no enfrentamento as organizações criminosas que usam tanto a fronteira seca, quanto fluvial para transportar droga ao Acre que vem do Peru e principalmente da Bolívia.

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), o saldo do Gefron é extremamente positivo.

O efetivo de 35 homens e 8 viaturas que atua na fronteira e que conta com armas pesadas e treinamento e guerrilha teria sido responsável, em um ano, pela apreensão de mais de meia tonelada de drogas, causando um prejuízo de cerca de R$ 10 milhões de reais ao crime organizado.

Nesta quinta-feira, 15, o governo realiza uma solenidade para comemorar o primeiro ano do Gefron. O evento acontece às 15 horas no auditório da Polícia Federal, em Rio Branco.