Desembargadores elegem Waldirene Cordeiro presidente do TJ/AC no biênio 2021-2023

Ocorreu nesta quarta-feira, 14, a eleição da equipe de gestores do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC) que irá atuar à frente do órgão no biênio 2021-2023. Em Sessão Pleno Administrativo, a desembargadora Waldirene Cordeiro foi eleita, aclamada unânime, nova presidente do Tribunal. Os desembargadores Roberto Barros e Élcio Mendes foram aclamados vice-presidente e corregedor-geral, respectivamente.

Para a Câmara Criminal, o desembargador Des. Pedro Ranzi foi eleito presidente, e irá atuar ao lado dos desembargadores Samoel Evangelista e Denise Bonfim. Na 1ª Câmara Cível, Laudivon Nogueira ficará como presidente, atuando junto aos desembargadores Eva Evangelista e Luis Camolez.

Na 2ª Câmara Cível, o desembargador Francisco Djalma foi eleito presidente, onde atuará ao lado dos desembargadores Regina Ferrari e Junior Alberto. Ferrari foi aclamada de maneira unânime como Diretora da Escola do Poder Judiciário (Esjud). Denise Bonfim ficou como coordenadora dos Juizados Especiais e Francisco Djalma como membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

De acordo com Regimento Interno do TJAC, artigos 259 e 260, foram impedidos de participar do pleito magistrados que exerceram algum cargo de direção por quatro anos ou quem foi presidente, até que se esgotem todos os nomes, na ordem de antiguidade. Além disso, o estatuto também proíbe a reeleição para o mesmo cargo.

O pleito da nova direção ocorreu com no mínimo 60 dias antes do término do mandado anterior. Após a escolha, inicia o período de transição, como estabelece a Resolução n.° 95 de 2009, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A equipe de direção deve entregar aos eleitos relatórios com dados sobre planejamento, da estatística processual, do trabalho realizado por comissões, orçamento, estrutura organizacional e outros dados necessários para administração do Judiciário.