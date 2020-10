Conferência virtual debate agricultura digital no Acre

As ferramentas digitais são cada vez mais utilizadas na agricultura, tecnologias que contribuem para o aumento da produtividade e também da renda no campo.

Para discutir esse tema, a Embrapa Acre promove o painel “A Agricultura digital na prática: estudos de caso”, no dia 15 de outubro, por meio de webconferência, evento que faz parte do Seminário da Embrapa Acre de Iniciação Científica e Pós-Graduação.

No painel estarão presentes o analista da Embrapa Amazônia Ocidental, Marcos Filipe Salame, o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Sanzio Bairros e o professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Fábio Moreira. O painel pode ser acompanhado no canal da Embrapa no Youtube (https://www.youtube.com/embrapa), a partir das 10 horas (horário de Brasília).

O analista Marcos Salame, há alguns anos, vem trabalhando no desenvolvimento de tecnologias digitais para utilização na agricultura. Ele integrou a equipe que desenvolveu o Nutrisolo, aplicativo para dispositivos móveis que ajuda técnicos agrícolas e produtores a calcular a necessidade de adubação e calagem do solo.

Essa primeira versão do aplicativo traz recomendações de adubação para as culturas de abacaxi, citros, banana e mandioca no estado do Amazonas, realizando cálculos a partir dos resultados de análises químicas dos solos. Atualmente Salame trabalha no desenvolvimento de novos aplicativos que em breve estarão à disposição dos produtores rurais.