Candidatos à prefeitura realizaram caminhadas, adesivaço e reunião

Confira um pouco como foi a agenda dos sete postulantes à prefeitura de Rio Branco, nesta quarta-feira (14). Os candidatos realizaram visitas a bairros, caminhadas, adesivaços e compareçam a um evento na OAB.

Nesta quarta-feira, 13, o candidato à prefeitura de Rio Branco pelo Avante, Jarbas Soster, realizou o primeiro adesivaço de sua campanha. A ação ocorreu no Parque da Maternidade, em frente ao antigo IESACRE, reunindo centenas de apoiadores.

Mais cedo, Jarbas participou de agenda com os outros seis candidatos à prefeitura de Rio Branco, na qual assinaram dois termos de compromisso elaborados pela Ordem dos Advogados do Brasil no Acre (OAB/AC) que tratam sobre eleições limpas em 2020 e também sobre acessibilidade.

Já a prefeita Socorro Neri (PSB) se reuniu com lideranças comunitárias. O encontro contou com representantes das dez regionais de Rio Branco, e foi realizado no Comitê de Campanha de Neri.

O candidato do PT, Daniel Zen, realizou caminhada e visita ao comércio do centro de Rio Branco e também da Rua da África. “Nossas manhãs de caminhada têm sido muito boas, ouvindo e sendo bem recebido pelas pessoas nas ruas”, afirmou.

Minoru Kinpara (PSDB) se reuniu com os moradores da região do Alto Alegre e apresentou o seu plano de governo que contém 220 páginas e é dividido em 11 eixos.

Na conversa, Minoru escutou dos moradores problemas acerca da infraestrutura e do abastecimento de água. “Nesse momento de pandemia, não é possível que as famílias não tenham água para se lavar e se cuidar. Os moradores do Alto Alegre são um povo esquecido e eu quero ser prefeito para cuidar dos nossos bairros e da nossa população”, afirmou.

O candidato do Partido Social Cristão (PSC) se reuniu pela manhã e à tarde com os colaboradores da rede do supermercado Araújo. O encontro serviu para Jamyl falar do seu plano de governo para à prefeitura de Rio Branco.

Tião Bocalom (Progressistas) participou de reuniões com empresários em diversos empreendimentos da cidade. Além disso, ele assinou termos de compromissos por eleições limpas, acessíveis e comprometimento com o cumprimento de boas práticas políticas na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB-AC).

No período da tarde, ele liderou um bandeiraço no bairro Estação Experimental e visitou dezenas de comerciantes da região. Já pela noite, Bocalom reuniu-se com diversas lideranças comunitárias, sociais e apoiadores em diferentes bairros de Rio Branco.

Roberto Duarte compareceu na sede da OAB com os outros seis candidatos para assinarem dois termos de compromisso elaborados pela Ordem dos Advogados do Brasil no Acre (OAB/AC) que tratam sobre eleições limpas em 2020 e também sobre acessibilidade.

Na oportunidade, os candidatos assinaram também uma carta de intenção de políticas públicas direcionadas às mulheres. O ato aconteceu na sede da OAB, na capital.