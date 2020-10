Marina Silva é retirada da lista de personalidades negras do Brasil “por não ter relevância”

Com o limite de gastos de campanha para prefeito de Rio Branco estipulado em R$ 252 mil pela justiça eleitoral, os candidatos começaram a se movimentar em busca de recursos junto a partidos e apoiadores. Até esta segunda-feira, 12, apenas 4 prefeituráveis dos 7 que disputam a cadeira de administrador pelos próximos quatro anos registraram movimentações no Sistema Oficial do disponibilizado pelo TSE que acompanha em tempo real a movimentação financeira da campanha.

A que mais recebeu recursos até o momento é a candidata à reeleição, Socorro Neri (PSB). Apoiada pelo governador Gladson Cameli, Neri recebeu R$ 352 mil, sendo R$ 252 transferidos pela direção nacional de seu partido e R$ 100 mil de Aldenor Araújo, sócio proprietário da maior rede de supermercados do Acre, o Arasuper. Mesmo com o total muito acima do limite, a reportagem apurou que o recurso extra depositado pelo empresário poderá ser utilizado para o pagamento de serviços jurídicos e de contabilidade, que de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, não apresentam limites de gastos. Nas eleições de 2014, a Rede Araújo doou mais de R$ 400 mil para as campanhas do PT, sendo R$ 300 mil para a candidata a presidente Dilma Rousseff e R$ 100 mil para a campanha do então candidato a reeleição, Sebastião Viana.

O segundo que mais recebeu recursos até o momento na capital foi o candidato petista Daniel Zen (PT). A direção nacional da sigla repassou a campanha R$ 192 mil. Na terceira posição que mais recebeu recursos, surge o candidato do PSC, Jamyl Asfury, com a direção nacional do seu partido disponibilizado R$ 100 mil para campanha.

Quem teve que tirar dinheiro do próprio bolso oficialmente foi o candidato do MDB, Roberto Duarte. Ele transferiu R$ 15 mil para sua campanha já que ainda não recebeu nenhum centavo da direção nacional do seu partido.

Os candidatos MInoru Kinpara (PSDB), Tião Bocalom (Progressistas) e Jarbas Soster (Avante), não apresentaram até o momento nenhum tipo de receita no extrato dos gastos de campanha. A reportagem apurou que é possível que os recursos sejam disponibilizados ainda esta semana pelas direções nacionais dos partidos.

Até o momento, nenhum dos sete candidatos a prefeitura registrou despesas.