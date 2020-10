Longo defende documentação provisória para freteiros do Juruá

Em sessão virtual, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse nesta terça-feira (13) que desde o dia 1º de outubro o orçamento do Estado deu entrada na Aleac e ele apelou para que os membros da Comissão de Orçamento e Finanças possam se reunir hoje ou nesta quarta-feira (14) para que a matéria possa ser redistribuída.

“A votação do orçamento se dará após as eleições, entre 8 ou 10 de dezembro. Mas há temas que precisam se amadurecidos nas comissões”, disse.

Ele se referia ao orçamento da segurança pública, especificamente a inclusão dos integrantes do cadastro de reserva dos concursos da Pasta. “São pessoas cujo futuro dependem dessa decisão. O aproveitamento de um processo, a bem do serviço público, tem de ser feito ao máximo”, justifica o deputado do PCdoB.