Propaganda eleitoral no Shopping é ilícita e passível de multa, diz juiz

A agenda dos sete postulantes à prefeitura de Rio Branco desta segunda-feira, 12, teve desde visitas a bairros, gravação de material de campanha, bandeiraço, mensagens destinadas às crianças em suas redes sociais, dentre outras atividades.

O candidato do MDB, Roberto Duarte, da Coligação Coragem para Mudar, iniciou o dia felicitando as crianças pelo dia e publicou vídeo dos parlamentares de seu partido destacando a força do MDB no Congresso Nacional.

“Quando penso em Rio Branco daqui a uns anos, imagino uma cidade que ofereça as mesmas condições para todas as crianças, independente do lugar onde vivem. Esse futuro começa agora. Essas crianças são inspiração para construirmos uma cidade melhor para nossos pequenos cidadãos. Feliz Dia das Crianças!”, afirmou.

Nas redes sociais, a prefeita Socorro Neri (PSB) compartilhou a visita que fez aos apoiadores do Saerb acompanhada do vereador Railson Correia, no bairro Bahia Nova.

“Tivemos uma proveitosa conversa sobre infraestrutura e saneamento básico, que para mim, são pastas prioritárias e de maior desafio, principalmente na questão de água e esgoto. Tenho convicção de que com uma gestão eficiente podemos avançar ainda mais nessas áreas”, afirmou Neri.

O candidato do Partido Social Cristão (PSC) à prefeitura de Rio Branco, Jamyl Asfury, visitou os moradores do Montanhês e Caladinho e aproveitou para levar as suas propostas de melhorias para a comunidade.

Já o ex-reitor da Universidade Federal do Acre e candidato pelo PSDB, professor Minoru Kinpara, comemorou o resultado da pesquisa que saiu no final de semana que lhe coloca liderando a disputa à Prefeitura de Rio Branco.

“Muito obrigado à querida população de Rio Branco por acreditar no nosso projeto. Estamos alcançando cada vez mais pessoas e ficando cada vez mais fortes. Continuo contando com vocês para serem multiplicadores do nosso projeto. Juntos chegaremos ainda mais longe”, afirmou

Nas redes sociais, o candidato pelo PT, Daniel Zen, aproveitou o Dia das Crianças, 12, e soltou um vídeo falando do que espera para o futuro das crianças e suas propostas para a educação municipal.

“O assunto da Estação Zen de hoje fala do futuro e da importância em promover qualidade de vida às crianças”, destacou.

Nas redes sociais, o candidato pelo Avante à prefeitura de Rio Branco, Jarbas Soster, convidou a população para inauguração do seu comitê de campanha para esta terça-feira, 13, e aproveitou para mandar uma mensagem a todas as crianças de Rio Branco.

“Hoje é o dia do cuidado com nosso futuro. As crianças da nossa cidade precisam ser acompanhadas desde os seus primeiros dias de vida, e é a prefeitura a principal responsável por dividir com os familiares a formação dos bons valores, da ética e da fé. Jesus disse: “Deixem as crianças virem a mim. Não lhes proíbam, porque o Reino de Deus pertence a elas.” – Evangelho de Marcos 10. 13-16.Eu fico com a pureza da resposta das crianças”, afirmou.

O candidato pelo Progressistas, Tião Bocalom, se reuniu com empresários, lideranças comunitárias, gravou material de campanha e realizou um bandeiraço com a juventude do Progressistas.