Filho de Bestene nega que tenha feito campanha eleitoral no Via Verde Shopping

A direção do Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital do Câncer de Barretos, divulgou nesta terça-feira, 13, o resultado financeiro da realização do 2º Leilão Direito de Viver da Regional do Alto Acre, ocorrida no último fim de semana de maneira virtual.

Os coordenadores, voluntários e doadores que participam do evento arrecadaram 276 cabeças de gado nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, que renderam R$ 610 mil a serem destinados à instituição que é referência do tratamento do câncer no Brasil e no mundo.

O valor auferido este ano se aproximou do montante arrecadado nos leilões presenciais realizados no ano passado em Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia, que resultaram em R$ 650 mil. Com a pandemia, o hospital teve grande queda nas suas receitas em 2020.

De acordo com o analista de captação de recursos da instituição, Flávio Artêmio Richetti, o déficit do hospital com relação ao que foi arrecadado no ano passado chega a R$ 9 milhões. Ele ressaltou a importância do esforço das pessoas envolvidas na realização e no resultado obtido pelo evento.

“Agradecemos imensamente a todos os doadores, coordenadores e voluntários do Hospital de Amor que puderam tornar esse evento um sucesso. Esse valor será muito importante neste ano atípico onde a arrecadação teve uma forte queda”.

Grande parte do orçamento do HA é obtida nos leilões e shows que revertem o dinheiro para as unidades do hospital, mas que foram suspensos ou adiados neste ano por conta do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a direção do Hospital de Amor em Rio Branco, o Acre tem, atualmente, mais de 800 pacientes realizando tratamento oncológico nas unidades de Porto Velho (RO) e de Barretos (SP).

Além de ser destinado às despesas das unidades de prevenção fixas, os recursos arrecadados são usados também para manter as carretas de prevenção realizam exames de PCCU e mamografia de maneira itinerante e gratuita.

Nesta terça-feira, Xapuri recebeu a carreta de prevenção para realização dos exames. Após o atendimento às pacientes pré-agendadas no município, será a vez de Brasiléia e Epitaciolândia e, em um outro momento, Assis Brasil.