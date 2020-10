Dankar cobra prefeitura para que fiscalize falta de água nos bairros de Rio Branco

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre fez uma comemoração pra lá de solidária nessa segunda-feira, 12, no Dia das Crianças. A corporação arrecadou mais de 1.500 presentes na campanha de doação de brinquedos “Faça uma criança feliz”, realizada em todas as unidades de bombeiro militar do estado. A entrega das doações foi realizada de forma simultânea em sete municípios do estado, às crianças de bairros carentes.

Na capital, os bombeiros realizaram a entrega de brinquedos no Educandário Santa Margarida e em bairros da cidade como Preventório, Aeroporto Velho, Boa União, bairro da Paz e Sobral. O grupo doou também para uma festividade do Dia das Crianças no bairro São Francisco. “A coisa mais preciosa desse mundo é o sorriso no rosto de uma criança. Eu não tive essa oportunidade na vida, sou grato por poder proporcionar a essas crianças um momento único”, disse o comandante, Carlos Batista.

Os brinquedos também foram entregues no abrigo de venezuelanos e indígenas, localizado no bairro Cidade do Povo, pela equipe da Diretoria de Atividades Técnicas e Operacionais da corporação.

Além de brinquedos, as doações também contemplavam roupas, sapatos, sandálias e materiais escolares.

Fonte: CBMAC