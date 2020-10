Criminosos passam atirando em veículo e ferem duas pessoas em bar na Sobral

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na noite desta terça-feira, 13, na capital acreana. O jovem Victor Bruno Mendes da Silva, de 20 anos e Francisco Warlison Leão Oliveira, de 38 anos, foram feridos a tiros enquanto estavam dentro de um bar localizado na rua Quinze, situada no bairro Glória, região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações de populares que presenciaram o crime, Victor e Francisco estavam jogando sinuca no bar quando homens não identificados se aproximaram em veículo modelo Voyage de cor branca e efetuaram vários tiros na direção das vítimas. Victor foi atingindo com um tiro na cabeça e Francisco foi ferido no pé.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos a Victor Bruno e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Já Francisco foi encaminhado por terceiros ao hospital e seu estado de saúde é estável.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida colheram as características dos criminosos e do veículo fizeram patrulhamento na região, mas ninguém foi preso.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facção.