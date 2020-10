Corpo de menino de 11 anos que sumiu no Rio Môa é encontrado pelos bombeiros

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Denise Bonfim, em agenda de trabalho, recebeu, na manhã desta terça-feira, 13, representantes do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC) e do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), respectivamente, o capitão Dos Santos e o sargento Roma.

Da reunião, que teve o propósito de alinhar ações institucionais voltadas à segurança das Eleições 2020, no âmbito do Estado do Acre, também participaram o vice-presidente e corregedor do TRE-AC, desembargador Luis Camolez, o juiz-auxiliar da Presidência da Corte, Lois Arruda, o diretor-geral do Tribunal, Jonathas Santos, o secretário de Tecnologia da Informação, Cleilton Costa, e o secretário de Administração e Orçamento, Altamiro Dantas, ambos do TRE.

Durante o encontro, que aconteceu na sede do TRE-AC, os desembargadores Denise Bonfim e Luis Camolez, ao agradecerem as presenças dos representantes do 7º BEC e 4º BIS, destacaram o incondicional apoio do Exército Brasileiro à Justiça Eleitoral.