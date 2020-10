Brasil não terá vacinação em massa contra Covid-19 em 2021, diz diretora da OMS

Uma briga de casal quase tirou a vida do detento monitorado por tornozeleira eletrônica Reginaldo de Souza Oliveira, de 43 anos, com uma facada na cabeça na tarde desta terça-feira, 13, em uma residência localizada na rua General Vieira de Melo, no bairro Esperança em Rio Branco.

Segundo a polícia militar, esta é a terceira vez que a mulher tenta contra a vida do marido. Reginaldo estava em casa quando iniciou uma briga com sua esposa. A mulher pegou uma faca e desferiu um golpe que atingiu a cabeça do marido.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que foi conduzida ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, prendeu a mulher e a encaminhou à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.