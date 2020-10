Após início tímido, clima de disputa eleitoral começa a ganhar as ruas em Xapuri

Com 257 e 238 focos de queimadas, respectivamente, os municípios de Xapuri e Brasiléia são os que mais registraram ocorrências de queimadas neste mês de outubro, segundo os dados do satélite de referência AQUA Tarde, que fornece imagens para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Xapuri também é o quarto município com o maior número de focos de queimadas no país nas últimas 48 horas, com 75 ocorrências, seguido de Sena Madureira, com 74 (5º), Brasiléia, com 65 (6º), e Rio Branco, com 49 (8º). Nesse período, o Acre foi o 2º estado com mais focos (469), atrás do Pará, com 472 ocorrências.

O campeão de queimadas no Acre em 2020 é município de Feijó. Do começo de janeiro a esta segunda-feira, 12 de outubro, foram registrados 1.529 focos de queimadas na “terra do açaí”. Sena Madureira, Tarauacá, Rio Branco e Xapuri completam a lista dos “5 mais” no ano.

O volume de focos de queimadas em 2020 é o maior para o Acre desde o ano de 2003, quando foram registrados 9.701 focos. Em comparação com o ano anterior, o Acre já registra uma quantidade 30% superior que a consignada em 2019, quando o estado teve 6.678 no intervalo de 01/jan até 11/out.

Outro dado relevante do Acre é o número de focos de queimadas registrado na Reserva Extrativista Chico Mendes em 2020, que se estende por boa parte dos territórios de Xapuri e Brasiléia. A quantidade de registros feitos pelo INPE (1.023) é 66,6% do total de todas as unidades de conservação federal localizadas no estado.

Desde 1º de setembro passado, o Acre está sob um decreto de emergência ambiental por conta das queimadas. A medida assinada pelo governador Gladson Cameli levou em conta a falta de chuvas, a baixa umidade relativa do ar e o baixo nível dos rios, além dos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Com validade de 180 dias, o decreto governamental, que foi reconhecido posteriormente pelo governo federal, permite a dispensa de licitação nos contratos de compra de bens, prestação de serviços e obras relacionadas às atividades de respostas aos incêndios. O Acre ocupa, atualmente, o 7º lugar no ranking de queimadas da Amazônia Legal.