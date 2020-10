Após denúncia, irmão de governador de Rondônia deixa Direitos Humanos e vai para Sejusp

No último dia 4 de outubro, o ac24horas mostrou com exclusividade a denúncia feita por servidores efetivos da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) ao Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) de que Sandro Ricardo Rocha dos Santos, diretor de assistência no órgão e irmão do governador de Rondônia, Marcos Rocha, supostamente pratica coação, persegue e humilha os servidores públicos.

A denúncia encaminhada a ouvidoria do MP afirma que quem não obedece suas ordens arbitrárias é removido de setor, de diretoria e até da secretaria. O relato ao MPAC é de que o clima na SEASDHM seria de medo e humilhações. Os servidores também relataram que Sandro Rocha se apresenta o tempo todo como irmão do governador de Rondônia e amigo pessoal do governador.

Questionado pelo ac24horas, o governo do estado se calou diante da denúncia e afirmou que só iria se pronunciar quando recebesse algum documento do MPAC. Atitude igual a de Sandro Rocha que também foi procurado pela reportagem.

Na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 13, o governo toma uma posição em relação as denúncias contra Sandro Rocha na Secretaria de Assistência Social, mas que realmente evidencia sua boa relação no Palácio Rio Branco. O governo decidiu apenas alterar a lotação do cargo comissionado, que continua como diretor, só que agora na Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).