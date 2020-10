Acre, vergonha nacional!

O Acre está situado entre os estados que mais pratica violência contra as mulheres, principalmente o feminicídio. É o que aponta estudo sobre direitos humanos no Brasil. Como dizia o antigo apresentador do Jornal da Band, Boris Casoy: “Isto é uma vergonha”. Apesar de ser manchete principal no ac24horas bem no meio de uma campanha eleitoral, o assunto não parece interessar a partidos e candidatos. Mas deveria. Porque a solução passa por políticas públicas a curto, médio e longo prazo. Durante os governos da Frente Popular do Acre, muitas iniciativas foram feitas no sentido de combater a violência e o assassinato dando poder as mulheres em cargos e funções estratégicas, especialmente na cidade de Rio Branco nas gestões dos ex-prefeitos Jorge Viana, Raimundo Angelim e Marcus Alexandre, ambos do PT. No plano nacional, os governos petistas também faziam o mesmo. Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, em 2018, o governo deu uma guinada nessa política e, em seu ministério, por exemplo, o espaço das mulheres é bem menor. Como o capitão-presidente está sendo domesticado e revendo algumas de suas posições, quem sabe mude a visão em relação às mulheres. Alguma coisa precisa ser feita. A questão aqui não se trata de disputa ideológica rasa, barata, estúpida e medíocre. Trata-se de vidas. Vidas de mulheres que se perdem a cada hora, minuto, segundos. É necessário reconstruir políticas públicas para protegê-las. Candidatos, digam alguma coisa ou calem-se para sempre! Mulheres, aprendam a votar em quem defende seus direitos e protege suas vidas!

“Desde que não usem a máquina pública secretários e cargos comissionados são livres para apoiar qualquer candidato”. (governador Gladson Cameli, o democrata)

Sem ódio e sem medo

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), vê como muito natural a presença do governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTA) na campanha da reeleição do prefeito Zequinha, também do PROGRESSISTA. Segundo ele, a questão é apenas política e não pessoal. A disputa com o grupo político do ex-prefeito Vagner Sales (MDB) e o sargento Adônis, do PSL, faz parte de todo um processo democrático construído em CZS. Para Nicolau, o povo deve ter toda a liberdade de escolher o seu futuro prefeito. Sem ódio e sem medo.

Sempre na frente

Desde que se iniciaram as pesquisas eleitorais em Rio Branco, que o ex-reitor da Ufac, professor Minoru Kinpara (PSDB), vem liderando. As que ele não lidera e que não foram registradas são produzidas para enganar besta ou não passam de fake news. A presença de Minoru em um eventual 2º turno é bem provável, quase certa. Quanto ao fato de ele, ter diminuído alguns pontos, segundo sua assessoria, ele navegava sozinho como candidato. Agora não. A situação está se acomodando o que seria perfeitamente natural.

Gladson pode levar Neri ao 2º turno

Assessores do governador Gladson Cameli avaliam que ele pode levar 9aré com certa tranquilidade) a prefeita Socorro Neri (PSB) ao 2º turno das eleições. Gladson tem se empenhado pessoalmente sem o uso da máquina pública nessa árdua tarefa.

. Ainda esta semana o Instituto Haverroth deverá divulgar mais uma pesquisa eleitoral. O Ibope, em parceria com a Rede Globo também fará o mesmo na sexta-feira.

. Consta que a senadora Mailsa Gomes teria enviado carta a ex-prefeita Leila Galvão (MDB) um pedido de desculpas pelos desdobramentos do PROGRESSISTA na eleição de Brasiléia.

. Vez por outra quando vejo algumas marmotas me lembro do jogador e comentarista esportivo, o Neto do Corinthians:

. “Tá de brincadeira”!

. Com o “r” reverso ou dobrado a lá Tupi Guarany.

. O embrião do partido Aliança apoia no Acre Tião Bocalom para prefeito e N. Lima para vereador.

. A reeleição do vereador Rodrigo Forneck (PT) ganhou força com o novo mandato de deputado federal Leo de Brito, o Leo do PT.

. Já o deputado Jonas Lima, também do PT, decidiu apoiar a reeleição do presidente da Câmara, Antônio Morais (PSB).

. N. Lima, Rodrigo e Antônio estão bem posicionados!

. Escuta-se a boca miúda nos bastidores da política que haverá uma verdadeira avalanche de dinheiro nos últimos dias da eleição por parte de algumas prefeituras para garantir a reeleição de seus titulares.

. Os candidatos a vereadores e cabos eleitorais serão municiados com muita grana para cobrir as listas de eleitores a R$ 50, R$ 100 ou mais.

. O problema é que o dinheiro não chega na ponta, vai tudo para o bolso!

. Só tem leso!

. Como diz o delegado-xerife Walter Prado, o último dos moicanos, o mais besta dá beliscão em azulejo.

. TRE, MPF, MPE, PF e PC neles!

. Bom dia!