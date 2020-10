No Acre, crianças terão ‘um dia de bombeiro’ em programação especial da corporação

O Corpo de Bombeiros Militar vai realizar uma programação especial nesta segunda-feira, 12, pelo Dia das Crianças. A atividade vai promover “Um Dia de Bombeiro” em todas as unidades de Bombeiro Militar do Estado. Em Rio Branco, a atividade será realizada no Quartel do Comando Geral, situado no bairro Morada do Sol, a partir das 8 horas.

Segundo a instituição, “as crianças terão a oportunidade de conhecer e vivenciar um pouco da rotina do bombeiro militar, participarão do hasteamento do pavilhão nacional, conhecerão os equipamentos operacionais utilizados, realizarão passeio no caminhão da Corporação, dentre outras atividades”.

A ideia de promover a ação surgiu pelo fato de que ser bombeiro é o sonho de muitas crianças. “Pelos sons das sirenes, brilho do giroflex, o caminhão vermelho, a farda, salvar vidas, a profissão desperta a curiosidade das crianças e aguça a imaginação de muitos”, explicam os militares.

A seleção das crianças que irão participar da atividade ocorreu por meio de sorteio no Instagram oficial da corporação. Serão duas crianças contempladas por batalhão, sendo seis na capital.