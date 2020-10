Doze denúncias de crimes eleitorais já são investigadas pela justiça

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2020 é 11,5% superior ao de 2019, saltando de R$ 723,4 bilhões para R$ 806,6 bilhões. No Acre, o valor bruto da produção tem projeção de chegar a R$ 2.066.048.708, valor que é 0,3% maior que o resultado do ano passado. Parece pouco, mas é igual ao da Paraíba e maior que Distrito Federal, Roraima e Amapá.

O secretário de Produção e Agronegócio do Acre, Edvan Maciel, manifestou-se meses passados acerca do VBP garantindo que com os investimentos públicos e privados até então em andamento o quadro ia melhorar.

Relacionado

O resultado foi obtido a partir das atualizações do levantamento da produção e dos preços dos produtos agropecuários pesquisados em setembro. A pecuária vive momentos singulares no Acre, com perdas em alguns setores e ganhos em outros. O crescimento do VPB, mesmo que pequeno, mostra a força desse segmento econômico.

No país, em cinco anos esse indicador aumentou em R$ 100 bilhões. “Sem dúvida, esses resultados trouxeram um aumento considerável da renda nas principais regiões do interior do país. O faturamento das lavouras aumentou 15%, atingindo R$ 543 bilhões e a pecuária, 4,9% alcançando R$ 263,6 bilhões”, avalia José Garcia Gasques, coordenador-geral de Avaliação de Política e Informação da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Soja, bovinos, milho e café foram os principais responsáveis por esses resultados da agropecuária.