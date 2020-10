Após mentir e fugir da UPA, ‘Pinóquio’ acaba preso no Dia das Crianças em Rio Branco

Os sete postulantes à prefeitura de Rio Branco cumprem agenda extensa de campanha nesta segunda-feira (12), Dia das Crianças. Os candidatos realizam gravações, visitas e reuniões com apoiadores e moradores.

O candidato do PT, Daniel Zen inicia o dia visitando a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Rio Branco (Projeto Catar). Pela tarde, Zen tem agenda com Cláudio Ezequiel, no Mercado do Bosque e comércios da Antônio da Rocha Viana.

Relacionado

O pastor e policial federal Jamyl Asfury (PSC), durante a manhã e à tarde fará visitas em empresas. À noite, Asfury tem reunião nos bairros Montanhês e Caladinho.

O candidato do PSDB à Prefeitura de Rio Branco, Minoru Kinpara, pela manhã, fará gravação de programa de TV. A tarde, reunião com equipe de campanha e reunião no Conjunto Tucumã 2. A noite, Kinpara tem reunião no bairro Calafate.

Já Roberto Duarte (MDB) fará gravação de material de campanha, reunião de alinhamento e planejamento e reunião com apoiadores. Durante o dia, Duarte e candidatos a vereador visitam os bairros Ilson Ribeiro, Bahia Nova, Aviário, Calafate, o ramal do Mutum e visita no MDB.

O candidato do PP, Tião Bocalom pela manhã, irá se reunir com empresários, pastores e fará gravação em produtora. A tarde, reunião com empresários e bandeiraço em frente ao Shopping. A noite, Bocalom tem reunião com lideranças e mais uma reunião com empresários.

A prefeita Socorro Neri (PSB) e Jarbas Soster (Avante) não informaram suas agendas de campanha desta segunda-feira (12).