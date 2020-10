Galvez vence clássico e Rio Branco FC ganha do Vilhenense, de Rondônia

O jovem Thiago Sobrinho Moura, de 20 anos, foi vítima de um homicídio com características de execução na noite desse sábado, 10, após ser ferido com dois tiros na cabeça em um bar localizado na avenida principal do município de Porto Acre, no interior do Acre.

De acordo com a polícia, Thiago estava bebendo com uma pessoa ainda não identificada quando começaram uma discussão. O desconhecido o ameaçou de morte e em seguida saiu do local. Após alguns minutos o homem voltou com outras quatro pessoas em um veículo, se aproximou de Thiago e efetuou um dois tiros que atingiram a vítima na região da cabeça. Após a ação, o criminoso e seus comparsas fugiram do local.

Populares colocaram o jovem dentro de um carro e em seguida acionaram a ambulância do SAMU para interceptá-los. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e no trajeto até ao Pronto-Socorro de Rio Branco. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da viatura. Thiago foi encaminhado pela própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame cadavérico.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características dos criminosos e em seguida fez patrulhamento na região e conseguiram prender duas pessoas até o momento. O caso será investigado pela Polícia Civil de Porto Acre.