Kinpara comemora resultado e adversários condenam pesquisa

Após divulgação da pesquisa que afere a intenção de votos dos eleitores de Rio Branco revelada pelo Instituto Haverroth de Política, Estatística e Comunicação, de Porto Velho (RO) neste domingo, 11, os candidatos que disputam a cadeira municipal emitiram parecer sobre o resultado dos números. Minoru Kinpara, do PSDB, disse que mais uma vez a população demonstrou o seu anseio por mudança.

“A hora de mudar é agora! Precisamos de nomes novos na política. De ideias novas e de força de vontade para transformar Rio Branco numa cidade melhor para viver. Muito obrigado a cada um de vocês por acreditar no nosso projeto. Estamos juntos até a vitória!”.

Já o petista Daniel Zen afirmou só acredita em pesquisa feita por quem não tem relações com os candidatos em disputa. “A pesquisa Real Time Big Data, encomendada e paga pelo concunhado do candidato do MDB, ele aparece bem. Na do Instituto Haverroth, paga pelo padrinho do candidato do PSDB, é ele quem lidera”.

O candidato do Avante, Jarbas Soster recebeu com naturalidade os resultados da pesquisa. “A campanha está começando agora e a gente tem muita coisa para colocar à população”. Segundo Soster, sua proposta é a melhor dentre os demais concorrentes. “Começamos com 0,5% e estamos há poucos dias caminhando, apesar de outros estarem há 2 anos fazendo campanha”, salienta.

O empresário afirma que está há 20 anos afastado do processo politico. “E a gente tem muito conteúdo e sem dúvida nenhuma a gente vai subir nas pesquisas e assustar a galera”.

O emedebista Roberto Duarte afirma que não discute com números. “O que observamos é que, se comparada com outras pesquisas realizadas por este mesmo instituto, o Minoru caiu mais de 10 pontos e os demais candidatos estão crescendo. Continuarei fazendo o meu trabalho, conversando com as pessoas e apresentando as propostas para cuidar e modernizar Rio Branco”.

O candidato Jamyl Asfury (PSC) garante se tratar de uma pesquisa encomendada. “A meu ver, os números não retratam a realidade, no entanto, tenho que concordar numa coisa: tem mostrado que nós estamos evoluindo. E a verdade é essa. Estamos todo dia, em todos os bairros em busca de novos apoios e a cada dia mais pessoas aderem ao nosso projeto de uma Rio Branco feliz e Deus governando com a gente”.

Já Socorro Neri, que disputa a reeleição pelo PSB, não respondeu ao ac24horas por estar em agenda política na Transacreana, sem sinal telefônico ou internet, informou sua assessoria de imprensa.