Círio de Nazaré em Rio Branco troca procissão por carreata nos bairros

O candidato a prefeito Roberto Duarte, acompanhado da vice Antônia Lúcia, candidatos a prefeito e a vice-prefeita de Rio Branco pela coligação “Coragem para Mudar” (MDB, PTB, PL e Republicanos), fizeram na manhã deste sábado, 10, a caminhada no calçadão do terminal urbano, na capital acreana.

Eles estavam acompanhados do deputado federal Flaviano Melo e dos candidatos a vereador. A caminhada teve início na entrada do canal da maternidade e percorreu todo o calçadão. Por onde passavam, Roberto Duarte e Antônia Lúcia conversavam com os comerciantes e com a população sobre propostas de melhorias para a capital do Acre.

“A vida do rio-branquense está cheia de desafios, mas a gente enfrenta com garra e esperança. Nossa cidade merece e terá, se depender de mim, de nós, do nosso time, um futuro de muitas oportunidades. Dá pra fazer mais e melhor por Rio Branco”, disse Roberto Duarte.