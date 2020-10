Seca coloca quase toda a bacia do Rio Acre em alerta vermelho

O Acre voltou a registrar alto número de novos casos e mortes em 24 horas pelo novo coronavírus nesta sexta-feira, dia 9. Foram 183 novos casos de contaminação pelo vírus, fazendo com que número de infectados subisse de 28.834 para 29.017. Mais 5 óbitos também foram registrados nesta sexta-feira. Agora, o número oficial de mortes por Covid-19 subiu para 674, em todo o estado.

Entre as vítimas fatais recentes, estão 3 óbitos do sexo masculino e 2 do sexo feminino O Acre, até o momento, registra 75.106 notificações de contaminação pela doença, sendo que 46.068 casos foram descartados.

Onze testes de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 27.176 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 68 seguem hospitalizadas.

Os óbitos do sexo masculino são:

M.H.F.C., de 54 anos, morador de Rio Branco, deu entrada no dia 8 de junho, no Hospital Santa Juliana, e faleceu no dia 10 de julho.

J.G.L., de 58 anos, morador de Rio Branco, deu entrada no dia 2 de julho, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu na terça-feira, 7.

J.V.S., de 79 anos, morador de Mâncio Lima, deu entrada no dia 30 de setembro, no Hospital Regional do Juruá, e faleceu na última quarta-feira, 7.

Os óbitos do sexo feminino são:

M.J.A.F., de 60 anos, moradora de Cruzeiro do Sul, deu entrada no dia 4 de outubro , no Hospital Regional do Juruá, e faleceu na sexta-feira, 9.

O.B.A., de 85 anos, moradora de Acrelândia, deu entrada no dia 16 de setembro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu nesta quinta-feira, 8.