Justiça dá 15 dias para Olavo de Carvalho pagar R$ 2,9 milhões a Caetano Veloso

Para marcar o Outubro Rosa, a Associação dos Militares do Acre (AME) lança no próximo dia 28 de outubro, às 8h, na sede da AME, a obra da tenente Maria Inêz, ”Transformando Dor em Alegria”, onde relata a trajetória da grande luta contra o câncer de mama. O livro estará disponível à venda por investimento de R$ 20,00, valor que será revertido para as instituições que tratam do câncer de mama no Estado.

O Outubro Rosa, denominação de uma campanha mundial de conscientização à prevenção do Câncer de mama, começou na última década do século 20, quando o laço cor-de-rosa foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York, em 1990. A partir de 1997, muitas cidades dos Estados Unidos adotaram a prática e passaram a realizar campanhas publicitárias e outras diversas ações voltadas a prevenção do câncer de mama.

“Transformando a Dor em Alegria” é uma obra de grande valor, que mostra a saga de uma pessoa forte que venceu a luta contra a enfermidade, que inicia já de forma brutalmente avassaladora ao receber seu diagnóstico, que amplia com as dores e efeitos colaterais do tratamento e abala sobremaneira a estima da paciente. “Com relatos reais de sua convivência, no seu livro, a tenente Maria Inês ajuda então as mulheres e os familiares dos pacientes diagnosticados com essa doença, mostrando-lhes que é possível vencê-la e transformar a dor em alegria, além de conscientizá-las da importância da prevenção pelo diagnóstico precoce”, informa a AME.