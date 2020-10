Caminhada de Zequinha com Gladson arrasta apoiadores pelas ruas de Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli vai participar pela primeira vez da campanha eleitoral de Cruzeiro do Sul, sua terra natal. A agenda do candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul pelo PP, Zequinha Lima, inclui uma caminhada pela região central de Cruzeiro do Sul com a presença do governador Gladson Cameli.

A concentração será nas proximidades da Praça de Táxis e o grupo vai aos mercados e comércios. Em seguida haverá visitas na BR-307.

Fagner Sales, candidato do MDB à prefeitura, fará adesivaço na Avenida Mâncio Lima, bandeiraço no bairro Cruzeirinho, onde a noite haverá o lançamento da campanha e reunião com autistas. Também haverá encontros na BR-364 e Ramal do Aníbal. O candidato do PSL, sargento Adônis, não divulgou agenda.