Bombeiros encerram neste sábado arrecadações para campanha do Dia das Crianças

Este sábado, 10 de outubro, é o último dia de arrecadação de brinquedos da campanha “Faça uma criança feliz”, promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre em todos os batalhões do estado, que são os locais onde as pessoas que desejam participar da ação podem fazer as suas doações.

A campanha está sendo realizada desde o dia 25 de setembro e os brinquedos serão entregues para crianças carentes de todos os municípios. Em Xapuri, os militares do quartel local e familiares se uniram e montaram sacolinhas de doces que também serão distribuídas no Dia das Crianças, nesta segunda-feira, 12.

Além dos doces, as sacolinhas também levam um joguinho que foi doado por uma das instituições parceiras da campanha. Todos os lojistas e doadores que estão contribuindo com a atividade e que permitem a divulgação de seus nomes estão sendo publicados no Instagram @bombeiros.xapuri.

A comandante do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Xapuri (8º BEPCIF), tenente Marcela Sopchaki, enfatiza que a ideia é a distribuição de brinquedos em bairros carentes dos municípios em que a corporação tem quartéis. Segundo ela, os militares de Xapuri estão firmes na empreitada.

“Conseguimos doações de alguns lojistas e pessoas daqui da nossa Xapuri. Vieram doações de Rio Branco também para nosso Batalhão. Além dessa atividade, serão sorteadas duas crianças no dia 10 para que no dia 12 tenham uma atividade “Dia de Bombeiro” que será às 8 horas da manhã”, explicou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre é dono de um projeto social de destaque voltado para crianças e adolescentes entre 12 e 14 anos, o Bombeiro Mirim, que já atendeu mais de 8 mil famílias no estado, visando o resgate de valores cívicos e familiares e levando à população jovem noções de civismo e respeito.