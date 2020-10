Primeiro dia de propaganda eleitoral tem críticas a Socorro Neri e candidatos levantando “valores cristãos”

Começou nesta sexta-feira, 9, a divulgação da propaganda eleitoral gratuita referente às eleições municipais 2020. O programa eleitoral da campanha majoritário em Rio Branco deste primeiro dia contou apenas com seis candidatos, uma vez que o programa do candidato a prefeito Jarbas Soster (Avante) não foi ao ar pela TV. Socorro Neri, Bocalom e Minoru Kinpara adotaram postura comum no vídeo, com edição trabalhada e apresentando propostas de maneira direta. Roberto Duarte fez parecido e aproveitou para iniciar a propaganda criticando o trabalho de Neri à frente da prefeitura. Daniel Zen homenageou profissionais da linha de frente no combate à Covid-19. Jamyl Asfury, detentor do menor tempo na mídia, usou seus pouco mais de 17 segundos para elencar parte das propostas.

O primeiro programa a ser veiculado foi o da atual prefeita e candidata à reeleição em Rio Branco, Socorro Neri (PSB), pela coligação União Por Rio Branco. Ela detém o maior tempo na propaganda eleitoral. No vídeo, afirma que enquanto prefeita investiu onde realmente importava: no bem comum. “Foi pensando nas pessoas mais simples que as obras do Shopping Aquiri foram retomadas. Um espaço para as pessoas ganharem a vida com dignidade”, disse.

Neri também destacou a instalação de lâmpadas de LED pela cidade. “ Durante a pandemia, a prefeitura já realizou 3 etapas de distribuição de kits de merenda escolas para alunos de famílias de baixa renda”. Segundo ela, foram 2 anos de muito trabalho. “Primeiro ajustamos a casa, colocamos meta. Com isso, conseguimos conquistas importantes”.

Tião Bocalom (PP) foi o segundo a se apresentar, ao som de música animada e imagens de encontros com eleitores. A propaganda ressalta a imagem do “bom prefeito”, a qual Bocalom garante ser. “Um bom cuida do povo da cidade e do campo. Rio Branco merece ter um bom prefeito, por isso chegou a hora de mudar de verdade”.

Daniel Zen não se esquivou da tradicional estrela do PT e a levou para o programa eleitoral. Neste primeiro dia, deixou claro que iria usar seu tempo para homenagear os profissionais que atuam na linha de frente durante a pandemia do novo coronavírus. “Nossos programas vão ter muitas propostas para a nossa cidade, mas quero homenagear todos que se sacrificaram e salvaram vidas na pandemia. foram muitas vidas perdidas no nosso Acre, não são só números”.

O petista citou nomes de profissionais os chamando de “heróis invisíveis” e prestou solidariedade aos comerciantes.

Roberto Duarte (MDB) começou o programa criticando a situação de ruas em bairros da capital acreana, sendo acompanhado de moradores que também se demonstraram insatisfeitos. Duarte apontou falhas na gestão de Socorro Neri. Os bairro estão abandonados pela prefeitura que, nos últimos 20 anos, os desprezaram. Eu vou cuidar da nossa gente”, salientando que vai cuidar da cidade partindo dos bairros para o centro de Rio Branco.

Ele garantiu ainda que sua primeira proposta é pavimenta 10 km nos 2 primeiros anos de governo. “Até o final do mandato, quero pavimentar todas as ruas”, afirma, com apoio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

O candidato do PSDB, Minoru Kinpara, aproveitou o programa desta sexta para apresentar aos eleitores a origem de sua família e como chegou a Rio Branco na década de 70, lugar onde, segundo ele, já é sua casa e faz parte de sua história.

“Construí minha vida e venci pela educação. O sentimento sempre é de muita luta e gratidão. Pertenço a Rio Branco e agora é hora de retribuir, focado em valores cristãos e de justiça, com uma gestão séria e competente”, assinalou.

Por último, o candidato do PSC, Jamyl Asfury, falou brevemente sobre alguns de seus projetos, como a implementação da guarda municipal. “Meu governo estará sob a autoridade de Deus”, finalizou.