Por campanha, Socorro Neri muda mais uma vez a comunicação da prefeitura

Como já se tornou um hábito da atual gestão, o Diário Oficial desta sexta-feira, 9, publica um decreto tornando sem efeito uma decisão tomada pelo próprio governador dias ou semanas atrás.

Desta vez, se trata do retorno de Lívio Veras, dirigente do Progressistas, que havia sido exonerado do cargo de diretor do Instituto de Previdência do Estado do Acre (AcrePrevidência) no último dia 1º de outubro.

Na edição desta sexta, o governador volta atrás e torna sem efeito a exoneração de Lívio que permanece como cargo comissionado no governo e na mesma função que desempenhava na autarquia.