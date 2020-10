O candidato do Bolsonaro; dos sete, só escapa o Zen!

Há uma corrida entre os candidatos a prefeito tidos como de direita para terem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições em Rio Branco. Roberto Duarte e sua vice, Antônia Lúcia, já fizeram até foto oficial articulada pelo senador Márcio Bittar, do MDB, o mais Bolsonaristas de todos. Acontece que os apoiadores do capitão-presidente aqui no Acre estão cerrados com o candidato Tião Bocalom, que tem o apoio do senador Sérgio Petecão, do PSD. Os dois grupos desencadearam uma verdadeira guerra nas redes sociais para defender a legítima paternidade. Talvez tenham que fazer exame de DNA político.

A prefeita Socorro Neri é do PSB, partido esquerdista, mas seu principal apoiador, o governador Gladson Cameli, também é Bolsonaro o que acaba sobrando um “cadinho” do Bolsonaro para ela. Para engrossar ainda mais o angu, os candidatos Jamyl Asfury (PSC) e Jarbas Soster (AVANTE) também são “mínions” desde criança. Tá achando pouco? Pois a deputada federal Mara Rocha e seu irmão, o vice-governador major Rocha, PSDB/PSL, também são Bolsonaristas.

Só sobrou mesmo o candidato do PT, deputado Daniel Zen, que, como se sabe, não quer acordo com os apaixonados por Sara Winter. Ele continua sendo Lula, Dilma, Haddad, Jorge Viana, Leo de Brito, Angelim, Marcus Alexandre e Cesário Braga. Até que é bom porque dizem que toda unanimidade é burra e, …deve ser mesmo!

Denúncias de abuso de poder político

Os partidos que compõem o governo pressionam internamente para que cargos e comissão votem em seus candidatos, principalmente a vereador. O mesmo ocorre na prefeitura. Acontece que a situação foge ao controle do governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTA) e da prefeita Socorro Neri (PSB). Candidatos a vereadores que se sentem prejudicados começam a fazer denúncias pelas redes sociais. Gladson e Socorro Neri precisam segurar nas rédeas o mais rápido possível. A corda deve ser curta.

Uma casa dividida…

A pergunta que sempre se fazia quando cada partido que compõe o governo decidiu ter candidatura própria a prefeito na capital, era “como ficaria a situação durante a campanha eleitoral”? A campanha chegou, e agora José? Talvez seja tarde demais para apertar o parafuso.

Voto disputado

O voto evangélico está sendo um dos mais disputados nesta eleição. Bocalom, Minoru e Jamyl são os que mais realizam reuniões com apóstolos, pastores e líderes religiosos de uma maneira geral. Nos anos dourados do PT (governo Jorge Viana) os evangélicos apoiavam incondicionalmente as administrações petistas. O jogo virou depois.

Papel da imprensa nas eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que um dos papéis primordiais da imprensa é fiscalizar e denunciar possíveis fraudes e abusos de poder político e econômico no processo eleitoral em qualquer município desse país. Disse tudo.

. O desabafo que o Sílvio Santos do Acre fez nas redes sociais sobre as eleições está rendendo.

. O jornalista Rogério Venceslau, candidato a vereador, também faz graves denúncias contra a utilização da máquina pública.

. Só precisa provar junto ao Tribunal Superior Eleitoral, do contrário, fica o dito pelo não dito.

. Enquanto alguns caçam votos o governador Gladson Cameli precisa se preocupar com recursos para investimentos e a administração do estado.

. Eleições a cada dois anos é cruel para qualquer governador!

. A liderança do PT começa a se movimentar para tentar manter ao menos o espaço conquistado na eleição de 2016.

. Mas, eleição é eleição, o nome já diz!

. Lago Paranoá, Brasília, noite de lua cheia, é propício a passeios e conversações políticas.

. Era uma vez…

. Deputado Jonas Lima apoia a reeleição do presidente da Câmara, vereador Antônio Morais a pedido do ex-deputado Lira Morais.

. A volta de Leo de Brito para a Câmara Federal será boa para a reeleição do vereador Rodrigo Forneck, do PT.

. O jornalista Edson Luís foi editor-chefe de A Gazeta, em 1993, quando comecei no jornalismo impresso, aprendi muito com ele.

. Fizemos uma boa amizade!

. Descanse em paz e que Deus o receba em seu seio!

. Bom dia!