Melancólico, Jorge Viana diz no YouTube que “a vida tá piorando”

O ex-senador Jorge Viana (PT) compartilhou um vídeo em seu canal do YouTube nesta sexta-feira, 09, chamando a população acreana para reflexão nessas eleições.

Viana começa o vídeo falando acerca da situação do país e afirmou que a situação não está nada boa e os conflitos estão chegando num nível em que as pessoas não conseguem mais conversar entre si.

“A vida tá piorando. Se você for olhar o Brasil, o dólar subiu, os que ganharam os mandatos no Acre e no plano nacional não acham um caminho de trabalho. O interesse deles é pelo poder. Veja o preço da gasolina, o dólar em alta, o salário mínimo! Em visitas com Marcus, a gente tem visto que a população não tem comprado mais carne por causa do preço”, afirmou.

No vídeo, Jorge falou como ex-prefeito e lembrou que graças a confiança da população foi possível ver tantas mudanças feitas pelo PT em Rio Branco.

“A gente pegou a prefeitura e fizemos tanta coisa bacana. Onde a gente anda em Rio Branco tem trabalho de nossas administrações, do Angelim, do Marcus e da minha e vocês lembram! e é disso que eu queria falar pra gente não ficar preso no passado, mas para que a gente pudesse ter mais fé no futuro e que esse tempo ruim vai passar. Eu e o Angelim e o Marcus estamos on e Zen”, afirmou.

Em tom melancólico, Viana se dirigiu às pessoas que fizeram parte dos governos do PT tanto da prefeitura como do governo e pediu que abracem a candidatura de Daniel Zen.

“Eu queria me dirigir às pessoas que estiveram conosco na prefeitura e no governo nas nossas administrações. Vocês que fizeram junto com a gente as boas mudanças, a gente está precisando da ajuda de vocês com a candidatura do Zen, ajuda a gente! Quero pedir o envolvimento de vocês na campanha, que é o melhor para o nosso país e para a nossa cidade. Vem com a gente e fica Zen e ajude-nos a ter uma pessoa com responsabilidade e boas ideias na prefeitura”, defendeu.

Assista: