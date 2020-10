Idoso morre ao cavar poço e passar mal dentro de buraco na zona rural

O órgão de defesa sanitária também fechou frigorífico responsável pelo carregamento

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), apreendeu nesta semana, no Posto Fiscal Tucandeira, localizado na BR-364, na divisa com o estado de Rondônia, uma carga de produtos derivados de carne bovina, proveniente de abatedouro frigorífico, que sairia do Acre em situação irregular.

O veículo foi abordado por agentes do órgão estadual e teve sua carga apreendida após a fiscalização e inspeção dos produtos que resultou em auto de infração e suspensão temporárias das atividades da agroindústria alvo da ação que teve o objetivo de garantir a segurança alimentar da população.

A apreensão ocorreu na última terça-feira, 6 de outubro, promovida pela Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) e pela Coordenação de Fiscalização de Trânsito (COFIS) do Idaf. Após a realização de vistoria no veículo e na documentação, a carga que visava sair do estado de maneira irregular foi destruída.

Na vistoria, o Idaf identificou que o veículo estava com o carregamento em descompasso com a documentação oficial e não apresentava trânsito liberado para o estado da federação para o qual a carga tinha destinação final, o que resultou na não liberação do carregamento dos produtos.

O Instituto de Defesa também constatou que as embalagens dos produtos transportados estavam violadas e com rotulagem não aprovada junto ao Serviço de Inspeção. Além disso, encontravam-se estocados em condições inadequadas e estavam dispostos de modo a impedir a circulação adequada do ar refrigerado.

Os técnicos do Idaf estenderam a vistoria à indústria frigorífica que produziu a carga transportada, onde foram encontradas algumas inconformidades que resultaram na suspensão temporária do estabelecimento até que cumpra o que ficou pactuado pelos técnicos do Serviço de Inspeção.

De acordo com a direção do Idaf, as ações de fiscalização estão acontecendo de maneira constante em todo o estado com o fim de garantir a qualidade dos alimentos na mesa da população e assegurar o status sanitário alcançado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

O Acre se tornou área livre de febre aftosa sem vacinação em agosto deste ano, 15 anos depois de se tornar livre da doença com vacinação. O estado passou por um longo processo até receber o reconhecimento. Ainda em 2019, foram investidos R$ 2 milhões na melhoria das unidades do Idaf em todos os municípios.