Hora de saber quem tem café no bule 

O senador Márcio Bittar (MDB) tem o seu foco voltado para a eleição de 2022, em todos os movimentos políticos que faz na eleição municipal, na busca de aliados. Foi o responsável pelas alianças dos REPUBLICANOS e PL com o MDB, para apoiar a candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) á PMRB, que estava isolada e tendia a caminhar sem coligados. A meta principal do Bittar, um dos políticos de mais prestígio no Planalto, é coordenar a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro no estado, e montar um palanque com partidos conservadores. “Não há lugar para o PSB, PV, PDT no palanque do Bolsonaro”, tem dito Márcio Bittar (MDB), quando se refere às eleições de 2022. E tem citado de forma incisiva nas conversas com o governador Gladson que, caso não se afaste desses partidos, poderá montar um palanque alternativo para disputar o governo em 2022. É o jogo.

TAMANHO DO PRESTÍGIO

PARA se ter ideia do tamanho do prestígio do senador Márcio Bittar (MDB) com o presidente Jair Bolsonaro, a primeira pergunta que este fez ao governador Gladson Cameli, quando o recebeu em audiência recente, foi: “como é que você está com o Bittar, lá no Acre”?

COMEÇOU A CAMPANHA

O EX-PREFEITO Vagner Sales (MDB) tem mostrado tranquilidade quando conversa sobre o quadro eleitoral de Cruzeiro do Sul. Está convicto de que vencerá a eleição com a candidatura a prefeito do filho Fagner Sales (MDB). “Comecei a campanha agora”, disse ontem ao BLOG.

NOVOS TEMPOS

O DEPUTADO Jonas Lima (PT) diz que apoia o deputado Daniel Zen (PT) a prefeito e o Vereador Antonio Moraes (PSB) à reeleição. Com a perda do poder na última eleição, o PT também perdeu a sua tradição de que políticos do partido só apoiavam candidatos do partido.

MIRA DO MP

A ASSEMBLÉIA DE DEUS continua na mira do MP. A igreja levará multa diária de 10 mil reais se mantiver aglomerações em seus cultos. A fiscalização será feita pela prefeitura da capital.

NÃO PODE FICAR IRRITADO

O GOVERNADOR Gladson costuma ficar irritado sem razão, quando dizem ser o seu governo um “depósito de petistas derrotados”, mas é ele quem dá razão aos comentários. A nomeação do ícone petista da florestania, Carlos Ovídio – o Resende – para importante cargo no seu governo, só reforça esta situação. Resende foi um formulador da “Florestania”, dentro do PT.

NÃO VAI DESCANSAR

O DEPUTADO Luiz Tchê (PDT) foi o padrinho da indicação de Rezende e de outros petistas. Pelo visto, o Tchê não vai descansar enquanto não por o Carioca ou o Cesário Braga no governo.

O QUE BEM ENTENDER

O GOVERNADOR é o Gladson Cameli, e ele faz o que bem entender da sua administração. Já disse recentemente que a população não se importa mais com partidos. O BLOG não pode é deixar de tecer comentário sobre quando um assunto polêmico vem à tona do debate.

REGRA NO MEIO DO JOGO

AO ESTABELECER cotas para negros e pardos na lista de candidatos a vereador, o TSE mudou as regras no meio do jogo, o que levou os partidos a ter que reformular as composições das suas chapas. Com isso, os repasses do Fundo Eleitoral atrasaram. É um negócio de doido.

TIRO NA LUA

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de Brasiléia, Rogério Pontes (PROS), deveria ouvir assessores jurídicos, para evitar dar um tiro na lua, como o pedido de cassação do vereador Joelso Pontes (PP), sob alegação que foi condenado pela justiça. Foi uma condenação em primeira instância, e enquanto não houver sentença transitada em julgado em cortes superiores, nada impede a permanência do Joelso no mandato. Até o Cabide sabe disso!

NÃO ESTÁ DANDO CERTO

A CAMPANHA diária que a GLOBO move contra o presidente Bolsonaro, ao que indica pelos resultados das pesquisas, não está encontrando eco na população. O Bolsonaro tem hoje um eleitorado fiel, é o que mostra aparecer com 40% de intenção de votos à reeleição no IBOPE.

JOGO DO BOLSONARO

A POLÍTICA tem que ser lida nas entrelinhas. Quando o Bolsonaro faz declarações que escandalizam a esquerda, é porque a sua meta é polarizar com este campo. Tudo com que o presidente Bolsonaro sonha, é o de enfrentar um candidato do PT, na eleição de 2022.

SABE DAS DIFICULDADES

A DECLARAÇÃO do ex-senador Jorge Viana (PT) ao BLOG, sobre a eleição municipal, foi de um comedimento que não é normal ao PT. O JV sabe que esta será a eleição mais difícil que o partido vai enfrentar, depois que foi fragorosamente derrotado na última eleição.

SÉRIE IMPORTANTE

O vídeomaker Kennedy Santos tem feito uma série de reportagens isentas mostrando a realidade dos bairros da cidade. O seu trabalho no ac24horas é importante, porque com as suas matérias dá voz aos moradores para denunciar as carências diárias destas comunidades.

NÃO DECIDE NADA

A ELITE não decide nada, porque é minoria. Quem vai decidir a eleição para a prefeitura da capital serão os moradores dos bairros periféricos, e o candidato que falar melhor a sua linguagem na campanha é que levará os votos. Ninguém é dono dos votos do povão.

ÁGUA DE MORRO ABAIXO

O CANDIDATO que cair na graça do povão, ninguém segura, é como água de morro abaixo.

NÃO VOU SER AGRADÁVEL

A ELEIÇÃO para a prefeitura de Rio Branco está na fase da indefinição, e se alguém chegar a um dos quatro candidatos melhores posicionados e falar que é favorito, que já está no segundo turno, será apenas para bajular o candidato na busca de vantagem. O resto é firula.

POR CIMA DE PAU E PEDRA

FOI inaugurado ontem o comitê de campanha do candidato a prefeito Tião Bocalom (PT), que teve que enfrentar uma verdadeira batalha para evitar que a sua candidatura fosse esmagada. Venceu a ala que defendia que, o PROGRESSISTAS fosse um puxadinho do PSB na eleição.

CANDIDATO PERIGOSO

O BOCALON sempre foi o calo do PT nas eleições, batendo na trave nas disputas com os petistas, enfrentando campanhas milionárias, com meia dúzia de santinhos para distribuir e só nas eleições. Agora tem uma campanha com estrutura, e aliados poderosos, o que nunca teve.

O DESAFIO DA SOCORRO

A PREFEITA tem um grande desafio para vencer num curto espaço de tempo. Massificar as conquistas da sua gestão, para que cheguem à população. E a Socorro tem muitas conquistas. Mas a sua equipe de comunicação não conseguiu colar nela as pautas positivas. É a realidade.

FAZEM A FESTA

POR OUTRO LADO, seus adversários estão aproveitando o flanco e criando pautas negativas, explorando com competência comunicativa, as carências dos bairros, onde a equipe da prefeitura não conseguiu chegar. E a oposição ganhou um aliado forte, a chegada do inverno.

SENHOR ADVERSÁRIO

UM EX-PREFEITO amigo, certa feita em conversa certa sobre gestão, elegeu o inverno como o pior inimigo de quem governa uma cidade. É o bueiro que entope e alaga as casas, é a lama que toma conta das ruas, são buracos que se alargam, o mato cresce, e o dinheiro curto, citou.

VOTOS CONSOLIDADOS

ATÉ NA OPINIÃO dos adversários, o candidato a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara (PSDB), é um candidato considerado como perigoso, porque mostra ter votos consolidados, que manteve mesmo após a sua derrota para o Senado. É saber se conseguirá ampliar.

RODADA DE ENTREVISTAS

EM BREVE, o ac24horas estará anunciando a sua rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Branco. Mostrar a cara de cada candidato sem maquiagem, num jogo democrático e aberto, de livre expressão, é a meta da direção do site nestas entrevistas.

FRASE MARCANTE

“Um estado deve ser um servo. E não o mestre”. Margaret Thatcher, estadista inglesa.