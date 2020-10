Homicida que cortou tornozeleira é preso no Segundo Distrito de Rio Branco

No começo de agosto, o Acre saiu da fase laranja e evoluiu para a fase amarela de risco da Covid-19. Isso permitiu ampliar a abertura de locais que costumam concentrar muita gente.

Mas mesmo antes da fase amarela o movimento nas ruas das cidades do Acre era de aparente normalidade, com um outro estabelecimento fechado e muita gente andando de um lado e outro.

Mesmo quase três meses após ampliação da reabertura econômica, o Acre segue no topo do Índice de Isolamento Social, ferramenta da agência In Loco adquirida pelo governo do estado para ajudar as autoridades sanitárias tomarem decisões envolvendo enfrentamento à Covid-19.

Nesta quinta-feira (8) por exemplo, o IIS marcou 37,5%, taxa que praticamente empate com a do líder Piauí (37,6%).

Apesar de ter sido ao longo da pandemia muito abaixo do recomendado pelas autoridades sanitárias, o isolamento social do Acre mantém-se desde as primeiras medidas de quarentena no topo do ranking criado pela In Loco.

Fatores como o transporte público mais demorado e o home office explicam em parte o alto IIS do Acre.