Gusttavo Lima explica separação de Andressa: “não houve traição”

O estado do Acre chegou a 8.062 focos de queimadas no intervalo de 1º de janeiro a 7 de outubro deste ano. Essa é a maior marca desde 2010, quando foram registrados 8.227 focos nesse mesmo período, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em comparação com o ano anterior, quando foram detectados 6.482 focos de queimadas no estado, a diferença é 24% maior do o acumulado em 2019. Feijó (1.501), Tarauacá (981), Sena Madureira (937), Rio Branco (636) e Xapuri (591) são os municípios com mais registros de queimadas nesse período.

Entre os biomas brasileiros, a Amazônia é o que mais tem focos de queimadas em 2020, com 80.722 registros de 1º de janeiro até 7 de outubro – 18% a mais do que no ano passado. O fato incomum deste ano é a situação do Pantanal, que em 2019 teve 6.199 focos e neste ano registra 19.541 – 215% a mais.

Com 696 focos de queimadas detectados desde o começo deste ano, a Reserva Extrativista Chico Mendes, que se estende por territórios de sete municípios acreanos, possui 64,9% do total ocorrências registradas em todas as outras unidades de conservação federais localizadas no estado do Acre.

Os números acima são baseados apenas nos dados fornecidos ao Inpe pelo satélite de referência AQUA Tarde, que cruza o espaço acreano diariamente no período vespertino.