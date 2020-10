Confira agenda dos candidatos à prefeitura de Rio Branco nesta sexta-feira (9)

Os sete postulantes à prefeitura de Rio Branco têm agendas corridas durante toda esta sexta-feira (09). De acordo com informações repassadas por suas assessorias, entre as agendas estão reuniões, visitas a bairros, gravação de material de campanha e lançamentos de candidaturas a vereadores.

O candidato do MDB, Roberto Duarte começa a sexta-feira, 09, gravando material da campanha e logo em seguida deverá se reunir com empresários e líderes sindicais. Já no período da tarde, visita o comércio e se reúne com apoiadores no Habitasa. Encerra o dia com visitas acompanhado com candidatos a vereador nos bairros Esperança, João Eduardo e Alto Alegre.

Já a candidata do PSB, Socorro Neri, pela manhã participa de encontro com funcionários de supermercado no bairro Placas, se reúne com o presidente da Câmara Antônio Morais, e participa de reuniões de gestão. Pela tarde se reúne com Amigos da Terra e encerra com reunião no Sindicato dos Policias Penais.

O candidato do Partido dos Trabalhadores, Daniel Zen inicia o dia com gravações externas e segue a tarde com a inauguração do Comitê Central de Campanha na rua Melão, 112, bairro Morada do Sol.

Já o pastor e policial federal Jamyl Asfury, na parte da manhã, fará visitas em empresas, caminhada no Manoel Julião e reunião com pastores. No período da tarde faz outra rodada de visitas em empresas e encerra a agenda com o lançamento de candidatura de vereador.

O professor Minoru Kinpara (PSDB), fará das 07h30 às 10h30 visitas aos camelôs do Calçadão de Rio Branco. A tarde se reúne com lideranças e encerra o dia com reunião no bairro Nova Esperança.

Já o candidato do Progressistas, Tião Bocalom se reúne com empresários e deverá realizar caminhada no bairro São Francisco, além de reunião com lideranças religiosas. A tarde participa de bandeiraço e adesivaço no Mercado da SEMSUR, na Baixada da Sobral, e se reúne com pastores e participa de inauguração do comitê de vereador. Encerrando o dia, Bocalom deverá se reunir com líderes de bairros e participar do lançamento de candidatura a vereador da coligação.

O candidato do Avante, Jarbas Soster, foi o único que não informou a sua agenda de campanha.