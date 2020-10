Carregamento de gado de origem desconhecida é apreendida no Acre

Apesar de estar em “lua de mel” política com o governador do Acre, Gladson Cameli, o presidente Jair Bolsonaro resolveu exonerar o cunhado do chefe do palácio Rio Branco, Paulo Roberto Correia da Silva, do comando da Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), autarquia voltada a promover o desenvolvimento da região amazônica por meio incentivos fiscais e financeiros para atrair investidores. A decisão foi tomada ainda em setembro e o caso não foi explorado pela imprensa no Acre.

Em substituição a Paulo Roberto, Louise Caroline Campos Low foi nomeada. A portaria sobre a mudança no cargo foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) no dia 9 de setembro. O documento foi assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil Walter Braga Netto.

Louise Caroline Campos Low é auditora de finanças e controle na Receita Federal. Desde abril deste ano, ela já ocupava 1 cargo comissionado no governo Bolsonaro, como assessora técnica na Secretaria Especial de Relações Institucionais da Secretaria de Governo da Presidência da República.

Já o engenheiro Paulo Correia da Silva, foi nomeado para o cargo em agosto de 2015, ainda na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ele foi uma indicação do então senador Gladson Camelli (AC-PP), atual governador do Acre e chegou e por pouco não foi exonerado no inicio do governo Bolsonaro, mas após o chefe do executivo acreano interceder por ele, o presidente reconsiderou e o manteve no cargo.