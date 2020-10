Acre tem 63 crianças e adolescentes à espera de apadrinhamento e lar definitivo

Foto: Júnior Aguiar

A empresa Mediall Brasil, contratada para realizar a gestão de funcionários do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), escolhida pelo governador Gladson Cameli como unidade de referências para casos Covid-19, negou o atraso dos salários dos médicos que vem atuando na unidade hospitalar.

Em nota ao ac24horas, Dr. Hilton Piccelli, médico e diretor técnico da Mediall Brasil, afirmou negou a declaração do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) na qual denunciaram que os médicos do Into estariam com os salários atrasados. O diretor técnico da Mediall afirmou que o contrato da empresa com o Estado está em andamento e não constam no momento débitos do Estado com a Mediall.

“A Empresa também não tem nenhum débito com seus colaboradores ou associados, no caso dos médicos. A Mediall preza por manter o equilíbrio financeiro do projeto, e apesar da dependência dos repasses do Estado através da SES para manutenção dos serviços, reafirma que no momento todas as pendências financeiras deste contrato estão em dia”, afirmou.