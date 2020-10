Taxa de inadimplência em escolas particulares triplica no Acre e chega a 60%

A Colônia de Pescadores Z3, do município de Sena Madureira, no Iaco, constatou que esse ano existe pouca fartura de pescados nos rios. A piracema de mandi – comum nesta época de estiagem – não ocorreu esse ano, diminuindo o ganho dos profissionais que vivem da pesca. Para Claudio Martins, a situação escassa é em toda cadeia produtiva.

Devido à falta de piracema, o peixe mais comercializado na região é importado da região de Boca do Acre, no Amazonas. Com a logística do transporte do pescado até chegar a Sena Madureira, o quilo do peixe tem aumento recorde, chegando a ser comercializado a R$ 20.

Martins lembrou à reportagem que “ano passado a fartura foi tão grande que o peixe chegou a ser doado pelos pescadores”. Ainda não há uma explicação científica para o fato. Ele suspeita do baixo nível das águas dos rios.

Quem também vem sofrendo com a ausência do pescado são os ribeirinhos. A pesca na região é uma atividade extrativista. O peixe representa a principal fonte de proteína para consumo humano da região, particularmente das populações que habitam as margens dos rios e lagos. O consumo per capita de pescado das populações ribeirinhas é estimado entre 500 e 600 g/dia.