Sesc retoma consultas de saúde presenciais no comércio do Acre

Mesmo com a pandemia da Covid-19, serviços de atendimento de saúde do Sesc foram reativados, inicialmente no Grupo Recol, por meio do Sesc Saúde nas Empresas.

Em outubro, a programação segue com mais de 100 mulheres do grupo Banho de Cheiro, O Boticário e Quem Disse Berenice. Serão realizados 100 exames preventivos de câncer de colo uterino, vídeos preventivos com orientações sobre o autoexame das mamas.

Desenvolvido especialmente para empresas parceiras do Sesc, o Sesc Saúde nas Empresas visa melhorar a qualidade de vida e aumento do bem-estar dos colaboradores destas instituições. Além disso, objetiva também contribuir para o melhor desempenho das empresas.

Para a coordenadora do projeto no Acre, Thaís Roma, novas atividades serão inseridas nas visitas as empresas. “Este ano, a coordenação de saúde, em parceria com o programa cultura, terão um cardápio bem diversificado de ações integrando saúde, música, contação de história, para levar orientações e alegrias para os comerciários de Rio Branco”, disse.