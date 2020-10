Saiba o que os candidatos a prefeitura de Rio Branco fizeram nesta quinta-feira

O mês de setembro fechou com 995 pedidos de seguro-desemprego no Acre, redução de 10,1% na comparação com agosto –e -15,2% em relação a setembro de 2019, quando 1.174 trabalhadores pediram o seguro-desemprego.

Em agosto deste ano, 1.107 pedidos do seguro foram registrados pelo Ministério da Economia.

No país, 466.255 pedidos de seguro-desemprego no período. O número é 10,6% menor do que o registrado no mesmo mês de 2019, quando foram protocolados 521.572 requerimentos e o país ainda não enfrentava a pandemia causada pela Covid-19.

As três unidades da Federação com maior número de requerimentos em setembro de 2020 foram São Paulo (140.854), Minas Gerais (51.541) e Rio de Janeiro (36.430).

A maioria dos pedidos foram realizados pela web. Do total dos requerimentos no mês passado, 288.244, o equivalente a 61,8%, foram protocolados no portal gov.br ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

O setor de Serviços registrou o maior número de requerimentos, com 198.979, o que representa 42,7% do total. Agropecuária teve o menor número de solicitações: 22.818, cerca de 4,9% dos pedidos.

Os dados relativos a homens correspondem a 59,9%, enquanto que as solicitações por mulheres, 40,1%. Aproximadamente, um terço dos trabalhadores, 33,5%, estão na faixa dos 30 a 39 anos de idade, e a maioria dos trabalhadores, 59,4% do total, tem ensino médio completo.

De janeiro a setembro de 2020 foram contabilizados 5.451.312 pedidos de seguro-desemprego. O número representa um aumento de 5,7% na comparação com o acumulado no mesmo período de 2019 (5.157.026). A pandemia é a principal causa para o aumento.

Do total de requerimentos em 2020, 56,1% (3.059.828) foram protocolados no portal gov.br ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. No mesmo período de 2019, apenas 1,7% dos pedidos (88.993) foram realizados on-line.