Procon fiscaliza loja de brinquedos para garantir preço justo no Dia das Crianças

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) está fiscalizando lojas de Rio Branco que vendem brinquedos para garantir produtos de qualidade e preços justos no Dia das Crianças.

“Nesta ação, temos o objetivo de resgatar os direitos dos consumidores, assim como promover a segurança dos presenteados, que serão as crianças. Por isso, estamos verificando presença da faixa etária na embalagem dos brinquedos, se há manual de instrução descrito em português e o selo de certificação do Inmetro, garantindo a ausência de materiais tóxicos ou objetos pontiagudos”, disse o diretor do Procon, Diego Rodrigues.

Outras verificações, como conter exemplares do CDC para auxílio dos consumidores, precificação visível, informativos de promoções com os valores anteriores e os cobrados atualmente, além de menções sobre as regras de políticas de trocas de produtos, também são averiguados pelos agentes fiscais da autarquia.