Prefeitura de Rio Branco convoca aprovados em processo seletivo da saúde

Moradores da cidade de Acrelândia, interior do Acre, resolveram criar uma brigada civil voluntária para poderem atuar de forma mais incisiva contra os incêndios florestais e queimadas urbanas que ainda assolam o município. Com isso, serão feitos levantamentos de áreas de riscos para compor mapas de zonas de perigo; planos de construção e manutenção de aceiros.

A brigada civil voluntária também irá incentivar apoio do Corpo de Bombeiro em buscas e salvamentos em situações de riscos extremos, entre outras ações. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), os integrantes da brigada têm de ser membros da sociedade local para ampliar a participação e a iniciativa popular na busca de soluções de problemas ambientais.

Apenas pessoas voluntárias e habilitadas para prevenir e atuar em caso de incêndios farão parte do movimento, e terão de frequentar curso de formação, que será ministrado por órgãos competentes. Até o último dia 6 de outubro, Acrelândia registrou 144 focos de incêndios, segundo o Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).