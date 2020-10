PM continua fazendo buscas por criminosos que participaram de assalto; dois foram presos

A Polícia Militar prossegue com as buscas por dois homens que assaltaram o setor de Vigilância em Saúde do Estado, situado na cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. O assalto aconteceu na tarde desta quinta-feira (8). Dois foram presos em flagrante durante a fuga logo após o crime.

Com a dupla pega no flagra, foram encontradas as armas utilizadas no assalto, pistolas 9 milímetros, o colete roubado do vigilante e objetos dos servidores da saúde.

O revólver 38 levado do vigia ainda não foi encontrado. Os 4 fugiram em 2 motos: uma do setor de endemias e outra que roubaram na frente do frente do prédio, de um homem que passava pelo local no momento do assalto.

Os assaltantes chegaram ao local usando roupas camufladas. Apontando armas para os funcionários, levaram os objetos. A Polícia Militar, que chegou logo em seguida, interceptou uma dupla, mas a outra empreender fuga. Participam das buscas equipes da Rotam, Trânsito e GIRO.